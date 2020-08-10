Александр Харитонов занимается борьбой с инфекциями более 30 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов награжден званием «Почетный гражданин Екатеринбурга». Соответствующее решение 11 августа приняли депутаты гордумы на внеочередном заседании. Помимо Харитонова, на почетную награду претендовали глава РМК Игорь Алтушкин (отказавшийся от награды) и гендиректор Машиностроительного завода имени М. И. Калинина Николай Клейн.

Обсуждение вопроса и само голосование проходили в закрытом режиме — по предложению вице-спикера Виктора Тестова, озвученному в начале заседания. О причинах принятого решения не сообщалось. По информации агентства, рассмотрение вопроса было конфликтным: в частности, депутат Дмитрий Сергин предложил рассмотреть кандидатуры только Алтушкина и Клейна, а также отметил, что, если и поощрять врачей, то не руководящий состав, а рядовых работников.

Как писало URA.RU, Харитонов был включен в основную тройку претендентов на награду в последний момент. Изначально наградная комиссия рекомендовала гордуме выбрать из двух человек — Алтушкина и Клейна. Однако впоследствии глава РМК направил мэру Александру Высокинскому официальное письмо с инициативой номинировать на звание почетного гражданина врачей, борющихся с пандемией коронавируса.

По информации URA.RU, помимо Харитонова, в кулуарах среди претендентов также рассматривался хирург Юрий Мансуров, скончавшийся в конце июня от коронавируса. На заседании гордумы была достигнута договоренность, что его именем назовут одну из городских улиц.