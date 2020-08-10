Александр Клочков (в центре фото) заявил, что суд не принял его доводы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Курганский областной суд отказался восстанавливать на выборах в региональный парламент бывшего сотрудника регионального департамента строительства Александра Клочкова. Причина — одновременное членство в «Справедливой России» и в «Единой России». Сам Клочков заявляет, что вышел из «ЕР» еще в 2014 году.

«Суд установил, что на момент его выдвижения в качестве члена политической партии „Справедливая Россия“ в качестве кандидата для участия в выборах депутатов Курганской областной Думы седьмого созыва у Клочкова А.С. не было прекращено членство в другой политической партии, как это предусмотрено законом», — сообщает пресс-служба областного суда. Отказ избиркома в регистрации Клочкова кандидатом суд признал законным. Решение может быть обжаловано во Втором апелляционном суде общей юрисдикции в течение пяти дней.

Клочков в разговоре с URA.RU заявил, что судья не принял во внимание ни один из представленных им доводов. Более подробные комментарии он пообещал предоставить позже, после того, как ознакомится с судебными документами.

Клочков выдвигался в облдуму по избирательному округу №16 (Макушинский) от «СР». Окружной избирком отказал ему в регистрации, так как из в комиссию поступил документ, что Клочков является единороссом. Сам экс-чиновник неоднократно заявлял, что написал заявление о выходе из «ЕР» еще шесть лет назад — в 2014 году, и сомнений в партийной принадлежности у него не было. Клочков работал в региональном департаменте строительства более шести лет. Он уволился из ведомства в 2014 году после отставки губернатора Олега Богомолова.

Выборы в Курганскую облдуму пройдут 13 сентября. За 34 места в региональном парламенте будут бороться представители «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Партии Роста», «Партии пенсионеров».