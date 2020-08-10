Мэр Екатеринбурга подтвердил передачу горздрава в ведение региона

Горздрав Екатеринбурга после передачи полномочий станет подразделением региональной структуры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Управление здравоохранения Екатеринбурга, которое сейчас курирует мэрия уральской столицы, после передачи полномочий на уровень областного минздрава станет подразделением региональной структуры. Об этом рассказал глава Екатеринбурга Александр Высокинский, передает корреспондент URA.RU.

«Горздрав должен остаться. Мы сейчас вырабатываем схему [того, как это будет работать в дальнейшем]. Вообще, у нас очень долго городской департамент финансов был подразделением [областного] минфина. Все работали, об этом мало кто знал», — поделился глава города.

По словам главы города, после проведения реформы горздрав сохранит полномочия по координации городских больниц. «Вопрос в том, где они получают зарплату, из городского бюджета или областного. Это критично?» — уточнил мэр.

Как писало URA.RU, 21 апреля первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов на заседании Заксобрания заявил, что областное правительство рассматривает вопрос о передаче екатеринбургской системы здравоохранения в ведение минздрава региона. 22 апреля в медицинские организации города было направлено распоряжение о начале инвентаризации, необходимой для проведения реформы. Реформа системы здравоохранения предусматривает передачу в областную собственность 23 медицинских организаций Екатеринбурга.