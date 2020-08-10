Спонсоры включились в конфликт с создателем уральского биеннале

Алису Прудникову обвинили в обмане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спонсоры прокомментировали скандал вокруг выставки «Немосква не за горами» в санкт-петербургском Манеже, в который оказалась замешана комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова. Конфликт произошел из-за того, что победители кураторского конкурса, в числе организаторов которого была Прудникова, заявили, что им отказали в обещанной поддержке.

Свои комментарии пресс-службы СИБУРа и Фонда Владимира Потанина, которые являются спонсорами проекта «Немосква», направили в ответ на запрос URA.RU. «Договоренности СИБУРа с проектом „НЕМОСКВА“ не предусматривали финансирование каких-либо дополнительных инициатив, включая победителей кураторской школы. Мы огорчены той ситуацией, в которой оказались организаторы и участники, ожидания которых от проекта остались нереализованными», — прокомментировали в пресс-службе холдинга. Выпускников кураторской школы принять участие в конкурсе СИБУР «Формула хороших дел».

Генеральный директор фонда Потанина Оксана Орачева отметила в заявлении на официальном сайте фонда, что выставка «к большому разочарованию, сопровождается кризисом в отношениях финалистов кураторской школы и организаторов проекта». «Надеюсь, мы все сможем извлечь урок из сегодняшней ситуации и вместе двигаться дальше», — написала Орачева. Алиса Прудникова сослалась на занятость и пообещала перезвонить позже, однако в назначенное время звонка не последовало.