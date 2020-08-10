Суд над Владимиром Васильевым начался с четвертой попытки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

В Ленинском суде Екатеринбурга с четвертой попытки идет рассмотрение дела 24-летнего Владимира Васильева, устроившего ДТП с двумя погибшими год назад. Подсудимого привезли из СИЗО, который долгое время был закрыт на карантин из-за коронавируса.

«Начало процесса назначалось на 27 апреля, 9 и 29 июня, но всякий раз переносилось из-за коронавируса в СИЗО. С улучшением эпидситуации подсудимых начали вывозить из изолятора», — сообщили URA.RU в суде Ленинского района.

Суд над подозреваемым проходит за закрытыми дверями, Васильева завели в зал. Сестра одного из погибших в аварии не верит в раскаяние Васильева. Она хочет, чтобы он получил максимально суровое наказание, передает корреспондент URA.RU из зала суда. По словам гособвинителя, молодого человека обвиняют в двух преступлениях: вождение в пьяном виде, повлекшее смерть человека, и угон транспортного средства.

По версии следствия, Васильев в ночь на 4 августа 2019 года пил в компании в квартире своего друга Глеба Березкина на ул. 40-летия Комсомола. Под утро Васильев украл ключи от иномарки одного из собутыльников, и вместе с Березкиным поехал на этом автомобиле за выпивкой. На скорости около 150 километров в час он врезался в стоявшие на светофоре четыре машины. В одной из них погибли водитель такси Александр Трушков и пассажир Виталий Никифоров.

После ДТП Васильева отвезли на медосвидетельствование на алкоголь в ГКБ № 24, куда приехал и его отец полковник Росгвардии Андрей Васильев. Воспользовавшись тем, что медсестра отлучилась из смотровой, он сам помочился в баночку и сдал ее под видом анализа сына. В итоге экспертиза показала, что гонщик был трезв. Этому не поверил следователь, который назначил экспертизу ДНК мочи. Она выявила подлог.

Сестра одного из погибших в ДТП хочет самого строгого наказания для Васильева Фото: Анна Майорова © URA.RU

Гособвинитель Евгений Коваленко сообщил, что Васильев обвиняется в двух преступлениях Фото: Анна Майорова © URA.RU

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