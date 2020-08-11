Кадровый резерв Кремля научили бороться с фейками

Обучение пройдут еще восемь потоков слушателей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Главный кадровый конкурс страны «Лидеры России»

Первая группа финалистов и победителей президентского конкурса управленцев «Лидеры России» закончила обучение в мастерской управления «Сенеж» по распознаванию фейков. Ученики две недели развивали критическое мышление, а также сами создавали фейковые новости, сообщили URA.RU в пресс-службе организации.

«Мы называли целью программы „Право знать: инструменты распознавания достоверной информации“ развитие критического мышления, именно оно помогает оценить нам, насколько достоверна та или иная информация и не обманываем ли мы сами себя. Если в начале у участников программы были сомнения, то уже после двухнедельного обучения все стали по-другому воспринимать источники информации и проверять, а не доверять написанному», — заявила проректор по образовательной деятельности кремлевской мастерской Мария Афонина.

Также обучающиеся сами писали фейковые новости, чтобы понять, как они появляются, уточнила руководитель образовательной программы мастерской Анна Теркина. «Участники были удивлены, как несложно создать такие новости и как они правдоподобно выглядят. Факты при определенном контексте приводят иногда к совершенно противоположным выводам, в этом случае не ошибиться поможет только критическое мышление», — пояснила она.

Обучение по программе «Право знать: инструменты распознавания достоверной информации» проходит в дистанционном формате с июля. Планируется, что до 4 декабря курс прослушают еще восемь потоков финалистов и победителей конкурса «Лидеры России». Как писало URA.RU, со слушателями разбирают фейки о коронавирусе, общероссийском голосовании по Конституции и о протестах в Хабаровском крае. Перед стартом программы пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле из-за широкого распространения фейков предпринимают особые меры проверки информации, которая публикуется в интернете.

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