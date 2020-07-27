Представитель Путина рассказал, как Кремль борется с фейками

Дмитрий Песков уверен, что любую информацию в интернете нужно перепроверять Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Главный кадровый конкурс страны «Лидеры России»

В Кремле предпринимают особые меры проверки информации, которая публикуется в интернете, из-за широкого распространения фейков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой ответил URA.RU, что любые данные от неофициальных источников «нужно подвергать сомнению».

«Мы живем в такое время, когда надо прекратить после первого прочтения верить информации. Нужно сохранять трезвость ума. Интернет штука богатая, нужно находить альтернативные источники информации. Ничего нельзя сразу принимать на веру кроме официальных источников информации», — ответил Дмитрий Песков на вопрос URA.RU.

27 июля в кремлевской мастерской управления «Сенеж» была запущена образовательная программа, которая должна научить российских управленцев самостоятельно обнаруживать фейки в интернете. Победители и финалисты конкурса «Лидеры России» вместе с экспертами обсудят примеры актуальных фейков, которые сегодня влияют на принятие политических решений. Учеба продлится до 4 декабря.

Источник URA.RU рассказывал, что в «Сенеже» может быть разобрана ситуация с ненастоящим комментарием свердловского губернатора Евгения Куйвашева, который якобы негативно высказался о задержанном экс-губернаторе Хабаровского края Сергее Фургале. Хотя Куйвашев не говорил приписываемых ему слов, хабаровский сенатор Елена Грешнякова раскритиковала свердловского политика на заседании Совета Федерации.