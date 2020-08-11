На видео рассказывают о размере премии, которую себе выписал Павел Грудинин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Персонаж рекламной кампании финансовой пирамиды «МММ» Леня Голубков начал собирать деньги для директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» миллиардера Павла Грудинина. Ироничные видеоролики опубликованы на youtube-канале «Народный миллиард для Павла Грудинина».

«Павел Грудинин знает, как правильно распоряжаться деньгами „Совхоза им. Ленина“. А значит — и нашими распорядиться сможет!» — восклицает Голубков в одном из видео. Он говорит, что подмосковный совхоз — народное предприятие, следовательно, долги Грудинина тоже принадлежат всем.

На видео персонаж Голубкова рассказывает об огромном состоянии Грудинина и жалуется, что у бизнесмена хотят отобрать «последнее». В описании youtube-канала есть ссылка на сайт «Совхоза имени Ленина», где организован сбор миллиарда рублей для директора на погашение его долгов.

Леню Голубкова сыграл актер Владимир Пермяков. Его персонаж стал известен в 1994 году. Тогда проходила рекламная кампания акционерного общества «МММ», которую основал предприниматель Сергей Мавроди. Бизнесмен скончался в 2018 году на автобусной остановке. Официальной причиной смерти организатора крупнейшей финансовой пирамиды называют сердечный приступ.

Сбор средств для Грудинина организован КПРФ. На деньги коммунистов созданы соответствующий раздел на сайте совхоза, реклама в социальных сетях, публикуются сообщения и видеозаписи с просьбами о перечислении денег и организован сбор миллиарда на площадке Boomstarter.

Арбитражный суд Московской области обязал Павла Грудинина выплатить миллиард рублей и судебные издержки акционерам подмосковного совхоза. Они обвинили бизнесмена в причинении убытков на 2,1 млрд рублей, передает агентство Nation News. Грудинин владел также белизским оффшором Bontro LTD, который имеет 20% акций совхоза.

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