Работы оживились после визита губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На набережной реки Миасс в Челябинске, со стороны областной филармонии, возобновились строительные работы. Это произошло после воскресного визита губернатора Алексея Текслера, который устроил разнос подрядной организации. На объекте появилась техника и рабочие в форме с символикой АО «Южуралмост», хотя подрядчиком является фирма «Урал-сервис-групп» («УГС»).

«Подрядчика предупредил: либо ускоряется и своевременно сдает объект, либо его ждет черный список», — написал в своем Instagram Текслер, На объекте не было никакой техники, и перед губернатором оправдывался только представитель фирмы «Урал-сервис-групп».

В ноябре 2019 года «УГС» выиграла контракт мэрии на 584 млн рублей по благоустройству набережной. Подрядчики обещали сдать объект в конце 2020 года, но работы остановились. После визита Текслера появились техника и рабочие в форме «Южуралмоста». Эта фирма известна тем, что из-за контрактов с ней в отставку с поста губернатора отправили Бориса Дубровского.

В АО «Южуралмост» URA.RU объяснили, появление ее символики на набережной. «Это бывшая техника „Южуралмоста“, с остатками символики, — сообщили в пресс-службе компании. — Сам „Южуралмост“, уже не имеет к ней никакого отношения и новыми объектами не занимается. Компания заканчивает работы по старым контрактам». Источник URA.RU в сфере дорожного строительства рассказал URA.RU, что «Южуралмост» сворачивает свою деятельность, большинство сотрудников перешли на работу в «УГС».

Рабочие одеты в форму «Южуралмоста» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU