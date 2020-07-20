В суде объяснили, почему оправдали челябинского экс-губернатора

Бориса Дубровского уже дважды оправдали в судах Москвы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не смогла предоставить доказательств участия челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского в картельном сговоре с АО «Южуралмост». Это следует из резолютивного решения Девятого арбитражного суда (Москва), который оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы признать незаконным постановление ФАС, ставшее причиной отставки Дубровского.

«Выводы ФАС России противоречат фактическим обстоятельствам дела, — говорится в документе. — ФАС России не указала, какие конкретные действия губернатора привели или могли привести к ограничению конкуренции на территории Челябинской области. Выводы о факте наличия переписки посредством электронной почты между губернатором, министерством дорожного хозяйства и АО «Южуралмост не подтверждены материалами дела».

Суд также опроверг выводы ФАС, что личный бизнес Дубровского был аффилирован с «Южуралмостом». В материалах антимономонопольной службы эта связь указывалась через ООО «ЦКС», которое раньше принадлежало Дубровскому, а потом отошло к экс-начальнику ОФСБ Златоуста Геннадию Вильшенко. К Вильшенко также потом перешла часть акций АО «Южуралмост», принадлежавших его сыну Сергею Вильшенко.

Отдельно в решении суда прописано участие в бизнесе знакомой Дубровского, жительницы Магнитогорска Татьяны Солончак, у которой есть дочь от экс-губернатора. В материалах ФАС было указано, что одна из учредителей АО «Южуралмост» Елена Краснихина передала Солончак 70 млн рублей, которые та перечислила за ЗАО «Виста», принадлежащего Дубровскому. «Доказательств того, что Краснихина Е.Н. встречалась с Солончак Т.Ю., передавала ей денежные средства, не представлено», — говорится в решении суда.

Решение ФАС в марте 2019 года, обвиняющее Дубровского в картельном сговоре в интересах «Южуралмоста», стало причиной его отставки с поста губернатора. Материалы передали в Генпрокуратуру и МВД РФ. В МВД России в отношении экс-губернатора возбудили уголовное дело о превышении полномочий, но затем отозвали постановление.

16 декабря 2019 года по иску «Южуралмоста» арбитражный суд Москвы признал незаконным постановление ФАС. Девятый арбитражный суд оставил это решение в силе. В пресс-службе ФАС URA.RU заявили, что будут оспаривать это решение в окружном арбитражном суде.