В ЯНАО вахтовиков с подозрением на COVID-19 селят в жилых домах

На нелегальные обсерваторы пожаловались жители Нового Уренгоя (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вахтовиков из других регионов, прибывающих в Новый Уренгой (ЯНАО), селят в обычных квартирах в жилых домах, вопреки действующим запретам. На ситуацию пожаловались в социальных сетях сами жители газовой столицы, недовольные таким соседством

«У нас в подъезде две квартиры с постоянно меняющимися вахтовиками, — написала Надежда Визир в группе „ЧП | ДТП | Новый Уренгой“. — Они тупо с вокзала с баулами прут к нам в подъезды». По словам автора сообщения, вахтовики ходят без масок, пользуются общими площадками и лифтами, что представляет опасность в условиях пандемии коронавирусом.

Жительница города отметила, что у нее на ее работе тоже есть обсерваторы для вахтовиков «со всеми правилами». Адрес, по которому расположены нелегальные обсерваторы, указан не был.

В администрации Нового Уренгоя пояснили: создание обсерваторов в обычных квартирах запрещено постановлением губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова от 1 июня 2020 года. «У нас в региональном оперштабе по Новому Уренгою создана рабочая группа по проверке деятельности обсерваторов, — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии. — Составляют планы проверок, в том числе на основании адресов, куда поступают вызовы по скорой».

Между тем, по состоянию на 11 августа общее число инфицированных в ЯНАО достигло 12 080, полностью вылечились 11 000 ямальцев. В Новом Уренгое за весь период пандемии было зафиксировано почти 3,7 тысячи случаев коронавируса, выздоровели более 3,2 тысячи пациентов.