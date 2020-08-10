В ЯНАО вновь начали умирать пациенты с коронавирусом

На Ямале подтверждено 12 080 случаев COVID-19 Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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За последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе скончались три пациента с подтвержденным коронавирусом. Это первые летальные случаи после долгой паузы — в регионе не было смертей почти полторы недели. Об этом рассказали в окружном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«Сегодня приходится с сожалением говорить о трех летальных случаях у пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Все заболевшие проходили лечение в Ноябрьске. Это женщины 41 и 48 лет и мужчина 71 Года. Пациенты были госпитализированы с диагнозом двусторонней внебольничной пневмонии. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания, которые осложнили течение болезни», — сообщила руководитель оперштаба Татьяна Бучкова.

Последний раз в ЯНАО фиксировали летальный исход 2 августа, когда скончался один пациент с коронавирусом. До этого смерти подтверждали по несколько суток подряд. С 21 июля по 2 августа в округе умерли 19 заболевших. Всего в ЯНАО жертвами коронавируса стали 82 человека.

Кроме того, за последние сутки на Ямале заразились 92 человека. Больше всего инфицированных в Ноябрьске, где заболели 36 человек. Следом идет Салехард с 13 пациентами, затем — Надым с семью заболевшими. В Новом Уренгое, который по-прежнему лидирует по числу выявленных случаев, заразились четыре человека. Общее число инфицированных в ЯНАО достигло 12 080. За время пандемии полностью вылечились 11 000 ямальцев.

Власти Ямала ранее перешли ко второму этапу снятия карантина. Свою работу начали детские сады, учреждения дополнительного образования, торговые залы, автошколы. В регионе по-прежнему действовуют запреты для предприятий общественного питания, а также на проведение массовых мероприятий. Карантин в ЯНАО продлен до 15 августа.