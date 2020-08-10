У югорского ОНФ есть вопросы к качеству дороги Фото: пресс-службе регионального отделения ОНФ

В Ханты-Мансийске представители ОНФ возмущены состоянием дороги на улице Дзержинского, которая была построена год назад за 400 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе общероссийского народного фронта в ХМАО.

В ОНФ считают, что строительство дороги, которое позиционировалось как современное и высокотехнологичное, в итоге не выдержало испытания временем. Активисты насчитали больше десятка недостатков. «Особо следует обратить внимание на продольные и поперечные трещины дорожного полотна. При слабом движении появление трещин спустя год может быть свидетельством некачественных работ по обустройству основания дороги», — прокомментировал член регионального штаба ОНФ Евгений Печерица.

В управлении общественных связей мэрии Ханты-Мансийска журналисту агентства заявили, что выявленные недочеты до конца сентября устранят по гарантии: «Генеральным подрядчиком является муниципальное предприятие „ДЭП“. Оно вместе с субподрядчиками исправит все проблемы». Источник URA.RU, близкий к мэрии окружной столицы, сообщил, что во время строительства дороги вопросов у общественников к качеству работ не возникало: «Все отмечали ее достоинства, а теперь говорят обратное, в чем тогда общественная экспертиза?».

Ранее URA.RU сообщало, что от мэрии Советского требуют вернуть в окружную казну порядка 6,5 миллиона рублей за слишком дорогую смету при строительстве дороги. Сами чиновники с такой оценкой не согласны и пытаются оспорить ее в арбитражных судах.