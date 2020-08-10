Власти ХМАО назвали дату открытия кафе и фитнес-центров

Но откроются далеко не все рестораны и кафе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Фитнес-центры, кафе и рестораны откроются в ХМАО 17 августа. При этом Роспотребнадзор позволил работать им со значительными ограничениями — общепиту разрешили лишь уличные веранды. Но чтобы открыться в таком формате, нужно соответствовать особому чек-листу. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«[С 17 августа] возобновляются занятия физической культурой и спортом с соблюдением всех протоколов безопасности. Также возобновляются работа организаций, оказывающие услуги общественного питания на открытом воздухе в формате веранд и террас при стационарных организациях», — сообщила Комарова.

По словам губернатора, для того, чтобы смогли открыться как можно больше предприятий, главам муниципальных образований, совместно с правительственными департаментами поручено создать реестр бизнесменов, готовых работать в особых условиях. В Роспотребнадзоре ХМАО добавили, что дата — 17 августа — назначена как раз для того, чтобы все бизнесмены успели подготовиться.

«К нам еще идут на согласование чек-листы, которые предприниматели должны будут заполнить и прикрепить к эл.уведомлению об открытии. Чек-листы продуманы так, чтобы предприниматель, заполняя его, сам давал оценку степени своей работы в условиях пандемии», — сообщила URA.RU зам.руководителя Роспотребнадзора ХМАО Инна Кудрявцева.

Ранее URA.RU писало, что владельцы кафе и ресторанов в ХМАО не могут набрать персонал для работы в условиях послабления карантина.