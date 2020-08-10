Сотрудники прикамского УФСИН отчитались о доходах Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Заместитель начальника ИК №11 в Пермском крае Михаил Пушин стал самым богатым тюремщиком в крае. За прошлый год он задекларировал доход в сумме 8,9 млн рублей. Информация о сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудников краевого ГУ ФСИН за 2019 год опубликована на сайте ФСИН РФ.

В собственности Пушина также имеется автомобиль УАЗ 31514, в пользовании — квартира площадью 64,1 кв. метра. Начальник ГУ ФСИН по Пермскому краю Юрий Лымарь заработал в 2019 году 1,7 млн. рублей. Ему также принадлежит автомобиль Mercedes-Benz и квартира площадью 58,6 кв. метра (на праве общедолевой собственности).

Исправительная колония №11 расположена в поселке Ныроб. Она известна тем, что в ней при загадочных обстоятельствах умер вор в законе Владимир Вагин (Вова Вагон) — один из приближенных к вору в законе Деду Хасану (Аслан Усоян). Расследование дела о смерти Вагина было засекречено.