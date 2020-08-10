Высокопоставленный полицейский занял пост в мэрии города ЯНАО

Отдел МВД по Ноябрьску временно возглавил подполковник полиции Дмитрий Турков Фото: сайт УМВД по ЯНАО

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Начальник ОМВД по городу Ноябрьск УМВД по ЯНАО полковник полиции Андрей Смирнов уволен с занимаемой должности в связи с выходом на пенсию, рассказали URA.RU в пресс-службе окружного управления МВД. Теперь уже бывший высокопоставленный полицейский получил пост в мэрии Ноябрьска, сообщили в горадминистрации.

«Полковник полиции Андрей Смирнов вышел на пенсию, — сообщили в пресс-службе. — Временно исполняющим обязанности начальника ОМВД по городу Ноябрьск назначен подполковник полиции Турков Дмитрий Викторович, занимающий должность заместителя начальника ОМВД». Информации о том, кто будет назначен руководителем горотдела на постоянной основе, на данный момент нет.

Андрей Смирнов уже назначен на должность начальника управления ГО и ЧС администрации Ноябрьска — информация об этом размещена на официальном сайте мэрии. Там он сменил Ивана Яртыма, который перешел на должность директора Единой дежурно-диспетчерской службы города.

В пресс-службе мэрии Ноябрьска также подтвердили: бывший начальник ЕДДС Линар Миннибаев стал руководителем вновь созданного отдела по цифровизации. Это подразделение структурно входит в городской департамент экономического развития.

Ранее о предстоящем увольнении Смирнова сообщали источники URA.RU. Это уже вторая отставка среди высокопоставленных силовиков за неделю: накануне стало известно об увольнении прокурора ЯНАО Анатолия Васильева — его место временно занял Дмитрий Разуваев.