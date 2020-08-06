Инсайды ЯНАО: прокурору нашли замену

С Днем кошек, ямальцы! Коллаж: URA.RU

Власти ЯНАО ищут варианты по замене главы района после коррупционного скандала, но опыт назначения «варягов» пока не принес результатов. Ротации ждут не только гражданских чиновников, но и высокопоставленных силовиков. Однако на опыте ямальской оппозиции видно: перемены не всегда приводят к хорошим результатам.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Главный проект губернатора ЯНАО тормозят бизнесмены

Фото: сайт правительства ЯНАО

Источники полагают, что проблемы строителям и заказчикам моста через Пур пытаются создать влиятельные бизнесмены. «Владельцы понтонного моста — „Ямбургтрансервис“ — ищут способы тормознуть строительство, — сообщают собеседники агентства. — Это влиятельные люди, которые в борьбе с конкурентами привыкли действовать системно».

По словам инсайдеров, с запуском объекта в эксплуатацию бизнесмены лишатся дохода, который им ежегодно приносит наплавной мост. Именно поэтому в повестке начали появляться такие скандальные поводы, как подлог заключения Росрыболовства — прокурорская проверка «случайно» проводилась в момент, когда старый документ оказался недействительным, а новый еще не был выдан.

В прокуроры ЯНАО ждут человека из Зауралья…

По сообщениям инсайдеров, в качестве потенциального кандидата на должность прокурора ЯНАО рассматривается зампрокурора Курганской области Андрей Иньшаков. «В доме на Богдана Кнунянца (окружная прокуратура — ред.) ходят разговоры о том, что Анатолий Васильев собирается на пенсию, — делятся собеседники агентства. — Естественно, никаких официальных решений по этому поводу нет, но преемника прокурору округа уже подыскали».

Обострится ли кулуарная борьба в ведомстве в связи с данными перестановками, собеседники прогнозировать не решаются. Тем не менее, уточняют: недовольные назначением Иньшакова будут, особенно те, кто ранее был назначен в окружную прокуратуру с перспективой повышения.

…а высокопоставленного ямальского полицейского отправляют в Магадан

Фото: сайт УМВД по ЯНАО

Источники в силовых структурах утверждают, будто заместитель начальника УМВД по ЯНАО, начальник следственного управления полковник юстиции Василий Ионин в обозримом будущем будет переведен на аналогичную должность в Магадан. «Причиной перевода скорее всего будет плановая ротация, — рассказывают собеседники агентства. — В данной должности Ионин находится более шести лет, так что основание для перевода вполне подходящее».

По неподтвержденной информации, инициатором перемещений станет начальник окружного главка полковник полиции Сергей Костенко. По мнению инсайдеров, ротация начнется уже осенью, поэтому многие офицеры уже задумываются о «запасных вариантах».

Общественники угрожают сорвать планы окружных властей

Собеседники во властных структурах сетуют на то, что при реализации планов по дорожному строительству приходится сталкиваться с противодействием активистов. «Сложилась странная ситуация: с одной стороны все хотят, чтобы были безопасные и качественные дороги, с другой — группа активистов пишет жалобы во все инстанции, пытаясь помешать процессу, — сообщают инсайдеры. — Региону в больших количествах нужен асфальт, а на работу местных предприятий сыплется поток жалоб».

Экоактивисты со своими претензиями «ставят на уши» не только окружной депприроды, но и другие ведомства — природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и санврачей. Пока проверки, которые проводятся с подачи общественников, не сильно влияют на ход работ, однако здорово нервируют как исполнителей, так и заказчиков, делятся слухачи.

Правительство взяло под контроль лояльность населения к варягам

По сообщениям источников, в Салехарде пристально следят за ходом эксперимента по назначению в два стратегических ямальских района высокопоставленных «чужаков». «Из правительства ЯНАО в инфоаналитические подразделения муниципалитетов поступило указание тщательно мониторить социальные сети на предмет лояльности к назначенцам, — сообщают собеседники. — На опыте заместителей глав Пуровского и Надымского районов Антона Колодина и Дмитрия Жаромских будет будут нарабатываться кейс по внедрению людей губернатора на ключевые посты на местах».

Новые назначенцы в отличие от предшественников пока не пользуются должным авторитетом ни у населения, ни в местных политэлитах, говорят инсайдеры. Но если Колодин работает, не привлекая к себе пристального внимания, то Жаромских, отдающий должное пиару в соцсетях, даже начал блокировать тех, кто задает ему неудобные вопросы.

Главе района ищут замену после коррупционного скандала

Фото: администрация Шурышкарского района, Instagram

В коридорах власти рассматривают вариант с отставкой главы Шурышкарского района Андрея Головина, подчиненные которого оказались замешаны в коррупционном скандале, делятся источники агентства. «Говорить о том, что Головина снимут с должности, преждевременно, — рассуждают собеседники в правительственных структурах. — Однако опыт подсказывает, что кадровые решения так или иначе последуют».

Либерал-демократы ЯНАО рискуют потерять мандат в заксобрании

В политических кругах Ямала поговаривают, что «зеленый свет», который дала ЛДПР скандально известному кандидату в заксобрание Дмитрию Бавдурному, будет стоить партийцам одного из двух имеющихся депутатских мандатов. «Кто-то создает все условия бывшему омбудсмену для избрания в органы власти в ущерб действующей команде ЛДПР, — отмечают слухачи. — У действующего депутата Александра Голубенко было больше шансов избраться в Ноябрьске, а он зарегистрировался в Надыме».

По словам наблюдателей, внутрипартийная возня в ЛДПР сыграет на руку представителям других партий. Негативно скажется и несвойственная для «соколов Жириновского» пассивность, которую они проявляют в кампании 2020 года, отмечают инсайдеры.

Команду мэра Ноябрьска ждет обновление…

Фото: сайт УМВД по ЯНАО

Поговаривают, что в городской администрации Ноябрьска в скором времени могут произойти серьезные кадровые перестановки. «Должность начальника городского управления ГО и ЧС предложили занять нынешнему руководителю городского отдела МВД полковнику Андрею Смирнову, — сообщил источник агентства в городских властных структурах. — Однако для решения вопроса нужно время — шеф ноябрьской полиции должен сперва уволиться со службы».

Прояснить ситуацию о дальнейшей судьбе нынешнего начальника управления ГО и ЧС Ноябрьска Ивана Яртыма собеседник не смог. Оба руководителя пока продолжают работать в занимаемых ими должностях.

…а на чиновников Нового Уренгоя массово жалуются

Источники во властных структурах ЯНАО рассказывают, что из Нового Уренгоя усилился поток жалоб на руководство территориального управления Коротчаево. «Жители написали письма в адрес губернатора Дмитрия Артюхова и во многие другие государственные органы власти, — сообщают инсайдеры. — Людмилу Емельянову и ее зама Вячеслава Стышнова обвиняют в том, что они замешаны в коррупционных схемах при переселении из аварийного жилья».

За переселение в хороший дом, теплую квартиру, чиновники практически в открытую просят крупную сумму денег. В противном случае могут переселить «куда попало», утверждают слухачи, указывая: коммунально-бытовые вопросы района находятся в плачевном состоянии. Эта информация наверняка отразится на судьбе руководителей поселка после смены власти в газовой столице, однако решений пока не принято, сообщили собеседники.

Судебные приставы ЯНАО не справляются с работой из-за кадрового голода

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

По данным источников, исполнительное производство в подразделениях УФССП по ЯНАО находится в удручающем состоянии из-за высокой нагрузки на сотрудников. «Кадровый голод жуткий, — жалуются собеседники в ведомстве. — Служба практически рухнула, показатели нулевые».

Инсайдеры утверждают, что большинство из остающихся на службе сотрудников не имеют необходимой юридической подготовки. Из-за этого в ведомстве готовы с распростертыми объятиями принимать бывших сотрудников полиции, однако те не спешат устраиваться в ведомство, зарплаты в котором, по мнению силовиков, достаточно низкие.

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