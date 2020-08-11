Жириновский заявил, что готов привиться от коронавируса

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Государственная Дума РФ. Москва, портрет, жириновский владимир
Владимир Жириновский уверен, что должен привиться от коронавируса в числе первых Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов испытать вакцину от коронавируса одним из первых. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«Владимир Вольфович готов быть в числе первых, кто сделает прививку от коронавируса. Это единственное надежное средство, чтобы обезопасить организм в условиях пандемии», — цитирует сообщение РИА «Новости». Ранее Жириновский уже неоднократно подчеркивал, что именно он и члены ЛДПР должны получить образцы вакцины от коронавируса одними из первых.

Утром 11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Препарат получил название «Спутник V» — в честь первого искусственного спутника Земли, запущенного в 1957 году. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, зарегистрированная в России вакцина от коронавируса производства исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи показала высокую эффективность и безопасность. Вакцину на себе уже испытала дочь президента РФ Владимира Путина, пишет «Национальная служба новостей».

Первыми препарат в конце августа получат медицинские работники и учителя. В гражданском обороте вакцина появится 1 января 2021 года. Однако некоторые вирусологи посоветовали россиянам хорошо задуматься, стоит ли ставить прививку от COVID-19 в ближайшее время.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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