Жириновский заявил, что готов привиться от коронавируса

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов испытать вакцину от коронавируса одним из первых. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
«Владимир Вольфович готов быть в числе первых, кто сделает прививку от коронавируса. Это единственное надежное средство, чтобы обезопасить организм в условиях пандемии», — цитирует сообщение РИА «Новости». Ранее Жириновский уже неоднократно подчеркивал, что именно он и члены ЛДПР должны получить образцы вакцины от коронавируса одними из первых.
Утром 11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Препарат получил название «Спутник V» — в честь первого искусственного спутника Земли, запущенного в 1957 году. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, зарегистрированная в России вакцина от коронавируса производства исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи показала высокую эффективность и безопасность. Вакцину на себе уже испытала дочь президента РФ Владимира Путина, пишет «Национальная служба новостей».
Первыми препарат в конце августа получат медицинские работники и учителя. В гражданском обороте вакцина появится 1 января 2021 года. Однако некоторые вирусологи посоветовали россиянам хорошо задуматься, стоит ли ставить прививку от COVID-19 в ближайшее время.
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