Объявлено название первой российской вакцины от коронавируса

Минздрав РФ зарегистрировал российскую вакцину от COVID-19 Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции, зарегистрированная в России, получила название «Спутник V». Препарат назван в честь первого искусственного спутника Земли, запущенного в 1957 году.

На официальном сайте вакцины отмечается, что в свое время «Спутник-1» активизировал космические исследования во всем мире. «Новая российская вакцина от COVID-19 создала так называемый „момент Спутника“ для мирового сообщества», — говорится в сообщении на сайте. Уточняется, что вакцина была зарегистрирована Минздравом РФ 11 августа и стала первой вакциной от нового коронавируса SARS-COV-2 на рынке.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса производства исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи показала высокую эффективность и безопасность. Первыми препарат в конце августа получат медицинские работники и учителя, пишет «Дни.ру». В гражданском обороте вакцина появится 1 января 2021 года — это произойдет одновременно с третьей фазой испытания препарата, уточняет «Утро.ру».

Однако ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям просила Минздрав РФ отложить регистрацию вакцины, поскольку, по мнению экспертов, эффективность и безопасность препарата еще не доказана. Также некоторые вирусологи посоветовали россиянам хорошо задуматься над тем, стоит ли ставить прививку от COVID-19 в ближайшее время.

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