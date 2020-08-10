Жители деревни Арасланова вынуждены пользоваться аварийным мостом (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Деревянный мост через реку Чумляк, соединяющий деревню Арасланова с городом Щучье в Курганской области, признан аварийным и закрыт. Жители вынуждены объезжать его по другому мосту, который также признан аварийным. О проблеме они рассказали на правительственном сайте «Обратись».

«С 13 июля 2020 года мост закрыт, так как находится в аварийном состоянии. Дело в том, что сгнили столбы, и произошло частичное обрушение», — говорится в обращении. По словам жителей, в деревне нет магазина и фельдшерско-акушерского пункта, поэтому они вынуждены «на свой страх и риск» ездить по другому мосту, который признан аварийным еще в 2008 году.

«В преддверии учебного года родители обеспокоены, как будет организован подвоз. В настоящее время на подвозе 11 школьников», — отмечается в обращении. К публикации они прикрепили фотографии обоих мостов.

«Ремонт деревянного моста через реку Чумляк на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения „Подъезд к Арасланова“ в Щучанском районе запланирован на текущий 2020 год. В настоящее время проводится процедура согласования» — заявили в региональном департаменте строительства. В администрации Щучанского района также подтвердили, что ремонт моста проведут в этом году.

В конце прошлого года URA.RU рассказывало про другой аварийный мост в Щучанском районе, по которому школьников возили в село Белоярское. Тогда власти приняли решение задействовать два автобуса: первый довозил детей до мостового перехода, второй — от моста до школы. Мост школьники переходили пешком.

Деревянный мост признан аварийным Фото: obratis.kurganobl.ru

Частичное обрушение произошло из-за подгнивших опор Фото: obratis.kurganobl.ru

Жители временно пользуются другим мостом, признанным аварийным в 2008 году Фото: obratis.kurganobl.ru