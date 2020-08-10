Полицейским ЯНАО приходится работать с повышенной нагрузкой Фото: Илья Московец © URA.RU

Ямальская полиция столкнулась с сильнейшим дефицитом кадров, сообщили источники URA.RU в ведомстве. В УМВД по ЯНАО сейчас не хватает не только младшего и среднего состава, но и руководителей.

«Мало того, что нагрузка на полицейских в последнее время резко увеличилась из-за того, что одному сотруднику приходится выполнять работу, рассчитанную на нескольких человек, сложно найти даже кандидатов на должности руководителей структурных подразделений», — рассказывают собеседники агентства. По словам инсайдеров, в связи с этим у руководства окружного главка возникли сложности с обновлением кадрового состава.

Несмотря на сложности и многократно возросшие нагрузки, полиция с возложенными на нее задачами справляется. По сообщениям источников в ямальской полиции, служебные показатели в норме, однако неизвестно, каких усилий это стоит самим сотрудникам.

Руководство и кадровые подразделения пытаются решить проблему привлечения новых сотрудников. Возможно, ситуацию удастся исправить за счет выпускников учебных заведений — среди них ведется агитация, с потенциальными кандидатами на службу проводят встречи и переговоры.

Оперативно подтвердить информацию на момент публикации не удалось. В УМВД по ЯНАО направлен официальный запрос.

Полиция ЯНАО — не единственная силовая структура в регионе, столкнувшаяся с подобной проблемой. Ранее URA.RU рассказывало о том, что на Ямале кадровые проблемы возникли в Федеральной службе судебных приставов.