Курганского сенатора перед выборами втягивают в очередной скандал

Сергей Лисовский считает, что Курганская облдума не причастна к вбросу о двойном гражданстве Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сенатора Сергея Лисовского, представляющего в Совете Федерации Курганскую область, пытаются втянуть в очередной скандал. В регионе обсуждают сообщения, что спикер Курганской облдумы Дмитрий Фролов написал запрос председателю Совфеда Валентине Матвиенко с просьбой проверить Лисовского на наличие гражданства Франции. Сам сенатор назвал это предвыборной провокацией.

«В отношении гражданства — это уже старая избитая тема. В начале года был вброс в телеграм-каналах. Там более 40 депутатов и членов Совета Федерации. У нас была проверка, ничего не подтвердилось. Понятно, что это все провокация», — заявил Лисовский URA.RU.

Сенатор не стал раскрывать предположений, кто может стоять за этой провокацией: «Областная дума, с которой мы много лет работаем, здесь не при чем. Может, кто-то взял старый вброс и воспользовался ситуацией, чтобы лишний раз поднять какую-то мутную тему».

Дозвониться до Фролова URA.RU не удалось. На сообщения в мессенджере он не ответил. Взять оперативные комментарии в пресс-службе Курганской облдумы также не получилось. «Я уже написал председателю нашей областной думы Фролову. Он ответил, что такое письмо из думы не уходило», — заявил Лисовский на своем сайте.

Информация о том, что у Лисовского может быть гражданство Франции, появилась в начале года в ряде СМИ и telegram-каналах. Сенатор это отрицал.

Лисовский принимает участие в выборах в Курганскую облдуму. В случае победы он может занять пост сенатора еще на один срок. Основным соперником Лисовского считают курганского промышленника Сергея Муратова, который также выдвинулся в облдуму.