Свердловских подростков, избивших девочку, наказали

Подростки избили девочку вчетвером Фото: Анна Майорова © URA.RU

Четырех подростков, избивших девочку в Красноуральске Свердловской области и заснявших свои действия на видео, отправили в центр временного содержания подростков. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Две девочки и два мальчика помещены в центр временного содержания подростков в Нижнем Тагиле сроком на 48 часов. По факту избиения в отношении четырех фигурантов истории представители МВД выступили с ходатайством о продлении содержания в центре до 30 суток. Если судья согласится с доводами силовиков, компанию оставят в учреждении до окончания указанного срока», — уточнил Горелых.

Он также добавил, что некоторые из родителей фигурантов дела после происшествия поставили свечи в церкви за здоровье пострадавшей девочки. Подросткам показали фильм о том, как несовершеннолетние отбывают срок в колонии. Сами обидчики извинились перед избитой сверстницей.

О происшествии, которое произошло 22 июля, ранее сообщало URA.RU. Конфликт разгорелся из-за высказываний в соцсетях. Участников расправы поставили на учет в комиссию по делам несовершеннолетних, в отношении родителей фигурантов возбудили административное производство за ненадлежащее воспитание детей.