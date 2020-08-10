10 августа 2020

Дома в Екатеринбурге разрешили строить теснее друг к другу

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, недвижимость, новостройка, жк макаровский, строительство
Строители надеются, что им не придется выпрашивать у мэрии каждый квадратный метр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На сайте администрации Екатеринбурга начались общественные обсуждения проекта изменений в городские правила застройки и землепользования, которые разрешать возводить новостройки плотнее друг к другу. Это свидетельствует о том, что мэрия Екатеринбурга прекратила войну с застройщиками.

Как пояснил URA.RU представитель строительного сообщества, документ содержит два принципиальных изменения: устранение обязательного отступа между границей здания и границей земельного участка, а также увеличение соотношения площади всех помещений с площадью земельного участка. Это позволяет строить дома более плотно, но ограничения обходили и раньше.

«В действующих правилах заложена возможность обходить их через документацию по планированию застройки, но нам не всегда удавалось договориться. Сейчас мэрия упростила согласование документации. Никакой революции нет, просто не надо будет выпрашивать у чиновников каждый квадратный метр», — рассказал собеседник агентства.

Архитектор Михаил Вяткин отметил, что изменения продолжают общероссийскую тенденцию. «Речь идет о повышении плотности застройки в жилых районах, причем, не уже существующих, а в новостройках. Изменения дают большую свободу архитектору — нам ведь важнее площадь благоустроенного пространства, где люди смогут отдыхать, а разместится ли оно на уровне второго этажа, на стилобате или даже на крыше — не так важно», — прокомментировал URA.RU Вяткин.

Общественное обсуждение завершится 11 сентября, после чего проект изменений вынесут на рассмотрение гордумы. Мэрия Екатеринбурга долгое время находилась в конфронтации с застройщиками, которые требовали послаблений при оформлении документации.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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