В США отреагировали на появление первой вакцины от коронавируса

Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная сегодня в России, далека от американских разработок. Об этом заявила помощник президента США Келлиан Конуэй.
«У нас шесть потенциальных вакцин в третьей стадии, а они, судя по всему, даже не дошли до этого», — цитирует Конуэй РИА «Новости». По ее словам, американские стандарты являются более жесткими, чем российские и Федеральное управление по лекарственным средствам США не позволило бы устанавливать такие короткие сроки для тестирования препаратов, как в России.
Конуэй добавила, что американские ученые находятся на завершающей стадии создания вакцины. В разработке у них шесть различных препаратов.
Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована сегодня утром в России, сообщает Nation News. О ее регистрации рассказал президент РФ Владимир Путин.
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