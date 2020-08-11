В США отреагировали на появление первой вакцины от коронавируса

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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, вакцина, лекарство, ампула, медицина
Представитель президента США заявила о разработке шести препаратов от вируса Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная сегодня в России, далека от американских разработок. Об этом заявила помощник президента США Келлиан Конуэй.

«У нас шесть потенциальных вакцин в третьей стадии, а они, судя по всему, даже не дошли до этого», — цитирует Конуэй РИА «Новости». По ее словам, американские стандарты являются более жесткими, чем российские и Федеральное управление по лекарственным средствам США не позволило бы устанавливать такие короткие сроки для тестирования препаратов, как в России.

Конуэй добавила, что американские ученые находятся на завершающей стадии создания вакцины. В разработке у них шесть различных препаратов.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована сегодня утром в России, сообщает Nation News. О ее регистрации рассказал президент РФ Владимир Путин.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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