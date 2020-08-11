Третий день протестов в Минске начался с задержаний

В Минске уже третий день идут протесты против результатов выборов президента Белоруссии. Новая акция началась с массовых задержаний у метро Пушкинская. По информации очевидцев, так силовики пресекают любую попытку протестующих собраться в колонну.
«Людей у Пушкинской все больше. Войска пытаются не допустить их концентрации в одном месте», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники. Также поступает информация о первых задержанных возле станции метро.
Протесты в Белоруссии начались 9 августа после публикации официальных экзит-полов выборов президента страны. На улицы вышли тысячи граждан недовольных победой действующего лидера Александра Лукашенко. По их мнению, голоса за Лукашенко были сфальсифицированы. По информации RT, позже акции протеста начались и у посольства Белоруссии в Москве.
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