Третий день протестов в Минске начался с задержаний

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Визит в Казахстан. Заседание ВЕЭС. 14 − 16 октября 2015 г., лукашенко александр
Протестующие требуют отставки президента страны Александра Лукашенко Фото: Официальное интернет-представительство Президента России
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Протесты в Белоруссии

В Минске уже третий день идут протесты против результатов выборов президента Белоруссии. Новая акция началась с массовых задержаний у метро Пушкинская. По информации очевидцев, так силовики пресекают любую попытку протестующих собраться в колонну.

«Людей у Пушкинской все больше. Войска пытаются не допустить их концентрации в одном месте», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники. Также поступает информация о первых задержанных возле станции метро.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после публикации официальных экзит-полов выборов президента страны. На улицы вышли тысячи граждан недовольных победой действующего лидера Александра Лукашенко. По их мнению, голоса за Лукашенко были сфальсифицированы. По информации RT, позже акции протеста начались и у посольства Белоруссии в Москве.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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