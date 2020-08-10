10 августа 2020

Часть угольного карьера обрушилась в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка врио губернатора Алексея Текслера в Коркино и Полетаево. Челябинская область, дым, коркинский разрез, эндогенные пожары
Карьер расположен рядом с городом Коркино Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В результате сильных дождей обрушилась часть карьера Коркинского угольного месторождения. В настоящее время специалисты готовятся к укреплению бортов.

«Наши специалисты уже занимаются укреплением этого участка. Поводов для беспокойства не имеется», — заявили в пресс-службе ООО «Промрекультивация».

По информации пресс-службы, после ливней с одного из бортов карьера сошла горелая порода. Специалисты планируют укрепить пострадавший борт.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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