Часть угольного карьера обрушилась в Челябинской области

Карьер расположен рядом с городом Коркино Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В результате сильных дождей обрушилась часть карьера Коркинского угольного месторождения. В настоящее время специалисты готовятся к укреплению бортов.

«Наши специалисты уже занимаются укреплением этого участка. Поводов для беспокойства не имеется», — заявили в пресс-службе ООО «Промрекультивация».

По информации пресс-службы, после ливней с одного из бортов карьера сошла горелая порода. Специалисты планируют укрепить пострадавший борт.

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