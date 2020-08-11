Названы сферы с наивысшим риском увольнений

Больше всего увольнений могут быть в сфере услуг, транспортной отрасли, торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Минтруда.
Общее количество предполагаемых к увольнению работников составляет 0,4% от работающих граждан. «Трудятся по найму в стране 54,3 млн человек — соответственно, речь примерно о 217 тыс. работников», — пишут «Известия». Меньше всего от пандемии пострадали такие отрасли, как логистика, консалтинг, химическая и топливная промышленность, металлургия. Следовательно, в этих сферах возможны минимальное число сокращений.
В целом, как отметили в министерстве, российский рынок труда начинает выходить из кризиса. В прошлом месяце количество принятых на работу впервые с начала пандемии превысило численность уволенных граждан. Но при этом в службах занятости на начало августа зарегистрировано 3,3 млн безработных, в 2019 году их численность составляла только 0,7 млн человек.
Ранее сообщалось, что к концу 2021 года Минтруд планирует вернуться к докризисному уровню безработицы. За полтора года число безработных, зарегистрированных на бирже труда, должно сократиться в четыре раза: с трех до 0,7 млн человек.
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