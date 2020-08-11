11 августа 2020

Названы сферы с наивысшим риском увольнений

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Общее количество предполагаемых к увольнению работников составляет 0,4% от работающих граждан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Больше всего увольнений могут быть в сфере услуг, транспортной отрасли, торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Минтруда.

Общее количество предполагаемых к увольнению работников составляет 0,4% от работающих граждан. «Трудятся по найму в стране 54,3 млн человек — соответственно, речь примерно о 217 тыс. работников», — пишут «Известия». Меньше всего от пандемии пострадали такие отрасли, как логистика, консалтинг, химическая и топливная промышленность, металлургия. Следовательно, в этих сферах возможны минимальное число сокращений.

В целом, как отметили в министерстве, российский рынок труда начинает выходить из кризиса. В прошлом месяце количество принятых на работу впервые с начала пандемии превысило численность уволенных граждан. Но при этом в службах занятости на начало августа зарегистрировано 3,3 млн безработных, в 2019 году их численность составляла только 0,7 млн человек.

Ранее сообщалось, что к концу 2021 года Минтруд планирует вернуться к докризисному уровню безработицы. За полтора года число безработных, зарегистрированных на бирже труда, должно сократиться в четыре раза: с трех до 0,7 млн человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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