На подростков, играющих мячом на мемориале Победы пожаловались местные жители Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В поселке Боровском Тюменского района двое школьников устроили футбольный матч на мемориале Победы. Об этом в оном из пабликов соцсети «ВКонтакте» рассказали местные жители. По их словам, подростки пинали мяч, специально целясь в памятник погибшим воинам и венки.

«Двое ребят кидают мяч в памятник погибших, поправляют венки и сбивают их», — заявил анонимный автор публикации, приложив несколько фотографий.

В комментариях к записи пользователи с ним согласились. «Нужно, чтоб нашли и наказали, чтобы впредь не повадно было», — заявила Светлана Юдина. «Сейчас такие дети пошли, делаешь им замечание, а они тебя в ответ посылают. Раньше можно было за такое за ухо надёргать, теперь нельзя их пальцем задеть. Все грамотные, законы знают», — считает Анна Голубева. «А подойти и подзатыльника дать не судьба что ли?», — поинтересовался Дмитрий Кузьменко.

В администрации Боровского URA.RU рассказали о том, что сейчас поселке расзыскивают подростков и их родителей. «Выясняем, чьи это дети, чтобы провести с подростками воспитательную работу. А также ведем поиск автора публикации. Памятник цел, там ничего не разрушено», — пояснила агентству глава Боровского поселения Светлана Сычева.

Подростки устроили игры с мячом на мемориале Победы Соцсеть «ВКонтакте»