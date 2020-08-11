Россиян предупредили о снеге в августе

В центральной части России к концу недели похолодает, может пройти снег. Об этом сообщают в центре погоды «Фобос».
«В самом эпицентре арктического вторжения (в Центральной России — прим. ред.) дожди могут переходить в снег», — цитирует «Российская газета» синоптиков. По их словам, снег возможен также в Поморье и на Кольском полуострове. Температура там опустится до +10 градусов. Осадки будут слабыми. Обильные дожди со снегом ожидаются лишь в Поволжье — до 10 мм.
Синоптики рассказали, что потепление наступит уже к концу недели. В субботу в Москве ожидается потепление до +20 градусов. В конце недели холодный циклон придет за Урал.
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