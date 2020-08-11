11 августа 2020

Россиян предупредили о снеге в августе

© Служба новостей «URA.RU»
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Температура в некоторых регионах России может понизиться до +10 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центральной части России к концу недели похолодает, может пройти снег. Об этом сообщают в центре погоды «Фобос».

«В самом эпицентре арктического вторжения (в Центральной России — прим. ред.) дожди могут переходить в снег», — цитирует «Российская газета» синоптиков. По их словам, снег возможен также в Поморье и на Кольском полуострове. Температура там опустится до +10 градусов. Осадки будут слабыми. Обильные дожди со снегом ожидаются лишь в Поволжье — до 10 мм.

Синоптики рассказали, что потепление наступит уже к концу недели. В субботу в Москве ожидается потепление до +20 градусов. В конце недели холодный циклон придет за Урал.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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