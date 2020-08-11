Мэры не хотят, чтобы курганцы жаловались губернатору Шумкову

Курганцы привыкли обращаться за помощью к Вадиму Шумкову Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Курганской области попросили обращаться с жалобами не к губернатору Вадиму Шумкову, а к руководству муниципалитетов. Об этом в своих аккаунтах в соцсетях написали мэр Кургана Андрей Потапов и главы районов региона.

«В последнее время жители города стали все чаще писать губернатору по вопросам, которые относятся к компетенции органов местного самоуправления. Ремонт дворов, вопросы ЖКХ, реализация на территории города национальных проектов и муниципальных программ», — заметил Потапов. По этим и другим вопросам он попросил обращаться к нему или в администрацию Кургана.

Похожие сообщения разместили главы Сафакулевского, Далматовского, Шумихинского и Куртамышского районов. По их мнению, если жалобы будут писать им, то это поможет муниципалитетам оперативнее реагировать на проблемы. «Конечно, не все вопросы можно решить быстро и положительно, какие-то из них требуют времени и определенных процедур, но работа ведется, и каждое ваше обращение ставится на контроль», — добавили они.

Курганцы обращаются к Шумкову в его instagram-аккаунте, в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте» и на портале «Обратись». Ранее жители региона могли жаловаться губернатору в его аккаунте соцсети «ВКонтакте», но на данный момент там нельзя комментировать его посты и отправлять главе региона личные сообщения.