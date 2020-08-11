В Кургане построят многоэтажку на католическом кладбище

В Кургане многоквартирный дом построят на могилах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане при строительстве дома на перекрестке улиц К. Мяготина — Савельева обнаружено захоронение. По мнению историка, это может быть католическое кладбище. О находке в виде останков тел URA.RU стало известно от инсайдера.

«Могилы откопали на этом месте и пытаются замять. Работы должны быть приостановлены, если есть неизвестное захоронение. Могилы оказались не под бараками, а там, где они начали копать», — отметил инсайдер.

По словам директора гуманитарного института, историка, Дениса Маслюженко, по картам города 1900, 1903 и 1906 гг. за улицей К.Мяготина в сторону железной дороги располагалось два кладбища. «На одном хоронили представителей неправославных конфессий, католиков-протестантов. На втором — всех, кто относился к православной общине. Последние погребения примерно в 1923 г.», — пояснил историк.

О любых находках подобного рода застройщик обязан сообщить в управление по охране памятников, либо в прокуратуру. К объектам археологии относятся захоронения старше 100 лет. Если там окажутся более современные погребения, то это не археология, законодательство другое, уточнил Маслюженко.

Информация о найденном захоронении «Бруснике» неизвестна, уточнили URA.RU в компании. При этом застройщик знает о кладбище. В 1930 году там был разбит сад. К середине XX века началось строительство микрорайона. «Правильными ли были те решения — судить не нам. Но, так или иначе, функция этого места изменилась 90 лет назад. До последнего времени его занимали морально и физически устаревшие пятиэтажки и гаражи. Территории требуется реновация, которой мы и планируем заняться», — рассказал URA.RU директор компании «Брусника» в Екатеринбурге и Кургане Сергей Антонов.

Известно ли об обнаружении захоронения управлению охраны объектов культурного наследия — соответствующий запрос направлен в правительство. На момент публикации ответа не поступило.