Ситуация с заражением COVID-19 в Пермском крае вновь ухудшилась

В крае зафиксирован рост числа зараженных коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае зафиксирован рост заразившихся коронавирусной инфекцией. По данным краевого минздрава, за минувшие сутки в регионе выявлено 68 новых случаев заражения COVID-19.

«За сутки в Прикамье выявлено 68 инфицированных коронавирусом», — информирует пресс-служба министерства. Количество тех, у кого была выявлена коронавирусная инфекция в регионе, достигло 6 705 человек. По сравнению с 11 августа прирост количества вновь выявленных зараженных составил 4,6% (11 августа выявлено 65 пациентов с коронавирусом, 10 августа — 67).

Пока ситуация в регионе развивается по негативному сценарию. Один из главных показателей, позволяющих перейти к третьему этапу снятию ограничений — коэффициент распространения вируса (Rt) — незначительно снизился, до 0,97 (11 августа — 0,96, 10 августа — 0,99).

Решение о снятии текущих карантинных ограничений принимается на основе цифр, утвержденных Роспотребнадзором. Для перехода на третий этап снятия ограничений необходимо, чтобы четыре дня подряд коэффициент Rt был в «зеленой» зоне — ниже 0,5.