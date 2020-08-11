11 августа 2020

Подрядчик мэрии Екатеринбурга закатал деревья в асфальт. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтируя улицу, подрядчик заасфальтировал основания деревьев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Подрядчик мэрии Екатеринбурга, занимающийся благоустройством участка на улице Ильича рядом с площадью Первой пятилетки на Уралмаше, заасфальтировал основания деревьев. Фотографии результата работы ремонтной бригады опубликовало сообщество «Парки и скверы Екатеринбурга». В мэрии сообщили, что с подрядчиком уже проведена разъяснительная беседа.

«Информация о произошедшем уже поступила в комитет благоустройства администрации города Екатеринбурга. Состоялся разговор с подрядчиком. Нарушение будет устранено», — прокомментировала URA.RU ситуацию пресс-секретарь горадминистрации Виктория Мкртчян, не раскрыв названия компании-подрядчика. Известно, что заказчиком работ выступает МКУ «Городское благоустройство».

Получить комментарий начальника комитета благоустройства Тамары Благодатковой не удалось. На момент публикации она была недоступна.

В мэрии заявили, что нарушения, допущенные подрядчиком, будут устранены
Фото: сообщество «Парки и скверы Екатеринбурга»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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