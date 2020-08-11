Курган остался без футбола, несмотря на обещания губернатора

Чемпионата России остался без ФК «Тобол» Фото: Илья Московец © URA.RU

Футбольный клуб «Тобол» (Курган) пропустит сезон Чемпионата России по футболу среди команд третьего дивизиона. Об этом 12 августа сообщил Союз федераций футбола Урала и Западной Сибири. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал соглашение с Российским футбольным союзом (РФС) о развитии футбола в регионе.

«Футбольный клуб „Тобол“ городе Курган по собственной инициативе был исключен из списка участников Чемпионата России по футболу среди команд III дивизиона, зона „Урал и Западная Сибирь“», — указано на сайте союза. Его место занял ФК «Спартак» (Туймазы).

Источник, связанный со спортивной сферой Кургана, объяснил URA.RU поступок команды связан с отсутствием финансирования. «Денег нет, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора. Надо тесты на коронавирус всей команде сдавать чуть ли не через день, и санитарную кабину сделать для приезжих команд», — пояснил инсайдер. В группе «Тобола» в соцсети «ВКонтакте» размещен репост записи с похожей версией.

На момент написания новости, с генеральным директором клуба Александром Винокуровым связаться не удалось. В соцсетях было отправлено сообщение главному тренеру Евгению Мостовских.

25 июля Вадим Шумков подписал с руководителем РФС Александром Дюковым соглашение по реализации в Курганской области федерального проекта «Спорт — норма жизни». «Мы заинтересованы в развитии не только спортивных секций, но и в существовании любительских команд», — отмечал губернатор.