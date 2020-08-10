На подписании соглашения с РФС помимо руководителя Александра Дюкова (посередине) и губернатора Курганской области Вадима Шумкова (слева) присутствовал Евгений Рассказов (справа) Фото сайта Российского футбольного союза

Губернатор Курганской области Вадим Шумков ездил в командировку в Екатеринбург с подсудимым руководителем региональной федерации футбола Евгением Рассказовым. Функционера обвиняют в мошенничестве. Совместное фото размещено 25 июля на сайте Российского футбольного союза, с которым было заключено соглашение о сотрудничестве по реализации в Курганской области федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Уголовное дело Рассказова рассматривает Курганский горсуд с мая. Он обвиняется в мошенничестве по 5 эпизодам на 250 тыс. рублей. По версии следствия, федеральные деньги, которые Рассказов якобы похитил, должны были направить на тренировки и покупку призов. Обвиняемый получил средства от «Центра проведения спортивных мероприятий Курганской области».

По открытым данным и сведениям источников, знакомых с ситуацией, отчеты Рассказова по расходованию федеральных средств принимала Оксана Васильева — жена начальника управления по физкультуре, спорту и туризму Александра Васильева. В «Центре проведения спортивных мероприятий» она занимает пост замдиректора. «Возникают вопросы, начиная от спортуправления, заканчивая Центром проведения. По моим данным, в отношении Рассказова готовится еще ряд разбирательств, связанных с финансированием», — пояснил источник.

Дозвониться по телефонам, указанным в открытых источниках, Рассказову URA.RU не удалось. На рабочем месте во время звонка не оказалось и Оксаны Васильевой. В департамент информационной и внутренней политики направлен запрос — знал ли губернатор о судебном процессе над Рассказовым. Кроме того, не нарушено ли антикоррупционное законодательство при трудоустройстве четы Васильевых. На момент публикации ответ не поступил. В Курганском горсуде на вопрос о разрешении Рассказову покинуть регион, имея подписку о невыезде, агентству уточнили, что «сведения не подлежат сообщению».

Начальник спортуправления Александр Васильев (посередине) ездил с обвиняемым в мошенничестве Евгением Рассказовым (справа) в Российский футбольный союз 5 августа Фото со страницы в соцсети Федерации футбола Курганской области