В Челябинской области эвакуируют суды

В двух челябинских судах ищут бомбу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU (архивное фото)

В Челябинской области 12 августа двум районным судам, Сосновскому и Металлургическому (Челябинск) пришлось прервать работу. На электронные адреса судов пришли сообщения о минировании. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Металлургического районного суд, всех сотрудников и посетителей пришлось эвакуировать.

«Пришло письмо, что суд заминирован. Как именно суд, не указано, — пояснили в пресс-службе. — Но так как на адрес Металлургического райсуда, всех эвакуировали. Аналогичное письмо, как сообщают читатели, пришло в Сосновский районный суд, где также пришлось всех эвакуировать. Сообщения о минировании также появились в соцсетях.

В Сосновском районном суде не ответили на звонки корреспондентов URA.RU. В управлении Росгвардии по региону пообещали дать комментарий позже. В обоих судах ждут специалистов, которые проверят здание на минирование.