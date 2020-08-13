Экс-начальник штаба ГУ МВД России получил повышение и перешел на работу в челябинский главк Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю сожалеют о том, что их коллега — начальник штаба Артур Рахматуллин перешел на службу в Челябинск, где занял должность замначальника ГУ МВД по региону. Об этом URA.RU рассказали бывшие коллеги Рахматуллина, с которыми он проходил службу в Прикамье.

«Жаль, что он ушел. Но он это точно заслужил. Он всегда помогал коллегам и не подставлял подчиненных», — рассказал URA.RU сотрудник пермской полиции. По его словам, если начальник ГУ МВД по Пермскому краю Михаил Давыдов видел на каком-либо документе визу Рахматуллина, то был уверен в качестве этого документа. «Рахматуллин не устраивал бюрократию. Он подсказывал, если где-то были ошибки, и просто давал время на исправление. Другой бы наорал, ничего не объяснил и заставил бы все переделывать», — добавляет инсайдер.

Еще один коллега Рахматуллина сообщил URA.RU, что последний не позволял себе пренебрежительного отношения к подчиненным еще со времен, когда работал в одном из отделов полиции Перми. «Когда он ходил ответственным от руководства [дежурным по отделу], то каких-либо подстав от него никогда не было. Если кто-то и косячил в его смену, то тот мог просто закрыть на это глаза. Потому что в первую очередь оценивал работу», — говорит другой собеседник агентства. При этом, уточняет он, за реально плохую работу Рахматуллин мог жестко наказать.