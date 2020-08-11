В челябинскую полицию прибыл новый руководитель из Перми

В ГУ МВД по Челябинской области новое назначение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Заместителем начальника ГУ МВД по Челябинской области назначен Артур Рахматуллин. Как сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка региона, 11 августа Рахматуллина представили личному составу управления. До назначения в Челябинск он руководил штабом ГУ МВД по Пермскому краю. В южноуральской полиции Рахматуллин будет заниматься вопросами тыла.

«Состоялось селекторное совещание, на котором временно исполняющий обязанности начальника регионального полицейского главка Сергей Богдановский представил личному составу нового заместителя руководителя, полковника внутренней службы Артура Фаритовича Рахматуллина», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Пост заместителя по тылу в южноуральском полицейском главке оставался вакантным с того времени, как занимающий эту должность Константин Носков был назначен начальником УМВД по Амурской области.

Рахматуллину 44 года, он родился в селе Канабеки Березовского района Пермской области. В 1996 году окончил Пермский филиал юридического института МВД России. Службу в полиции начинал с должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОВД Ленинского района Перми.