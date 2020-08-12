Милиция Белоруссии подтвердила, что открывала огонь на поражение

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Сотрудники милиции и ОМОНа пытаются жестоко подавлять протесты в Белоруссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Сотрудники милиции в белорусском Бресте открывали огонь на поражение, так как на них напала группа протестующих. С таким заявлением выступила пресс-служба МВД Белоруссии.

«Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен», — приводит ТАСС выдержку из сообщения пресс-службы. По данным ведомства, группа лиц напала на милиционеров с арматурой, а выстрелы в воздух их не остановили.

За прошедшие сутки в Белоруссии было задержано более тысячи человек, участвовавших в протестах. Массовые акции захлестнули страну после объявления результатов президентских выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал около 80% голосов. Минувшей ночью в республике был отключен интернет, силовики избивали водителей автомобилей и прохожих, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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