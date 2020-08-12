Милиция Белоруссии подтвердила, что открывала огонь на поражение

Сотрудники милиции в белорусском Бресте открывали огонь на поражение, так как на них напала группа протестующих. С таким заявлением выступила пресс-служба МВД Белоруссии.
«Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен», — приводит ТАСС выдержку из сообщения пресс-службы. По данным ведомства, группа лиц напала на милиционеров с арматурой, а выстрелы в воздух их не остановили.
За прошедшие сутки в Белоруссии было задержано более тысячи человек, участвовавших в протестах. Массовые акции захлестнули страну после объявления результатов президентских выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал около 80% голосов. Минувшей ночью в республике был отключен интернет, силовики избивали водителей автомобилей и прохожих, передает телеканал 360.
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