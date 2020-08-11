Челябинские депутаты выйдут из отпуска из-за вопроса на 2,5 млрд

Депутаты внесут изменения в закон о бюджете Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Законодательном собрании Челябинской области 13 августа состоится внеочередная сессия. Поводом для срочного сбора и вызова депутатов из отпуска стал вопрос по строительству новой областной инфекционной больницы. Как сообщил URA.RU спикер ЗСО Владимир Мякуш, надо внести изменения в областной бюджет для финансирования строительства на 2,5 млрд рублей.

«Губернатор уже нашел эти средства в бюджете, нам надо узаконить», — пояснил Мякуш. О строительстве нового лечебного учреждения Текслер заявил 25 июня, выступая с отчетом перед депутатами ЗСО. Больница будет рассчитана на 450 мест, в ней будут лечить детей и взрослых. Под нее выбрали площадку в Сосновском районе.

«Решение о строительстве больницы принималось в разгар пандемии COVID-19. Это не значит, что сейчас, когда пандемия идет на спад, надо от этих планов отказываться. Область должна быть готова к всплеску любого рода эпидемий и необходимо специализированное лечебное учреждение с самым современным оборудованием широкого профиля. Впереди сезонные эпидемии гриппа, которые могут совпасть со новой волной коронавируса, если таковая случится», — сообщила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт. Больницу собираются возводить модульным методом. Объект обещают сдать к марту 2021 года.

На сессии 13 августа депутаты рассмотрят еще ряд вопросов, связанных с социальной поддержкой населения. Сессия пройдет в режиме ВКС.