Партия Захара Прилепина «За правду» может занять места сразу в трех региональных парламентах по итогам выборов 13 сентября. Такое мнение на круглом столе, посвященном грядущему единому дню голосования, высказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Партия заявила о претензиях на депутатские мандаты в семи заксобраниях
«Среди новых партий, созданных в 2020 году, наиболее активна „За правду“. Думаю, она может претендовать на места в трех заскобраниях. Даже не смотря на то, что работает в том же консервативном поле, что и „Родина“ и КПРФ», — отметил эксперт. В какие именно региональные войдет объединение Прилепина политолог не уточнил.
Получить оперативный пресс-службе партии не удалось. Ранее эксперты предполагали, что «За правду» скорее всего пройдет в думу Рязанской области, где родился Прилепин.
По мнению Чеснакова, другие новые партии покажут 13 сентября более скромные результаты. «Партия „Новые люди“ (создана владельцем парфюмерно-косметической компании Faberlic Алексеем Нечаевым) имеет шансы войти в 1-2 заксобрания, „Партия прямой демократии“ и „Зеленая альтернатива“ — максимум в один парламент», — считает политолог.
Источники URA.RU утверждают, что все новые игроки получат места в заксобраниях, чтобы через год иметь возможность участвовать в выборы в Госдуму без сбора подписей. С их помощью Кремль постарается расколоть электорат оппозиции.
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