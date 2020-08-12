Челябинские вузы сворачивают дистанционное обучение

1 сентября ЮУрГУ откроет все двери Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вузы Челябинской области откроются 1 сентября. Об этом URA.RU сообщил министр образования региона Александр Кузнецов. Возобновляется очное обучение студентов, переведенных в марте на дистанционную форму из-за пандемии COVID-19.

«Вузы возвращаются к обычной работе, с соблюдением требований Роспотребнадзора. Студенты и преподаватели должны быть в медицинских масках. На входах станут измерять температуру», — уточнил Кузнецов. Об открытии с 1 сентября абсолютного большинства вузов и школ в прежнем формате ранее заявил министр образования РФ Валерий Фальков, не уточнив, какие учебные заведения в этот список могут не попасть.

В пресс-службе Южно-Уральского государственного университета URA.RU сообщили, что 1 сентября будут открыты все входы в университет. Об этом же заявили в Челябинском госуниверситете и других вузах, у которых учредителем является Министерство высшего образования и науки РФ.

В Уральском госуниверситете физкультуры и спорта URA.RU заявили, что пока еще действует приказ учредителя, Минспорта РФ о дистанционном обучении. «Если нового приказа не будет, студенты продолжат учиться дистанционно», — заявили в вузе. Учредителем Южно-Уральского аграрного университета является Минсельхоз РФ. «Пока нет решения», — сообщили URA.RU в пресс-службе университета.

«В Челябинской области откроются все вузы, — сообщил URA.RU источник в правительстве области. — До конца недели во все высшие учебные заведения будут спущены приказы возобновлять полноценную учебу с 1 сентября».