Студенты начнут учебу в традиционном формате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российские школы и вузы начнут работу с 1 сентября в очном формате. При этом в учебных заведениях будут соблюдаться все меры защиты от коронавируса, заявил министр образования Валерий Фальков.

«В абсолютном большинстве вузов планируем начать 1 сентября в традиционном формате. Конечно, при соблюдении мер санитарной безопасности», — цитирует Фалькова РИА «Новости».

Министр подчеркнул, что ношение масок во всех образовательных учреждениях будет обязательным. Помимо этого, занятия по физкультуре будут в обязательном порядке проводиться на улице, а все учебные помещения подвергнутся регулярной дезинфекции.

Новые требования к 1 сентября появятся и для общежитий, сообщает «Национальная служба новостей». По словам Фалькова, правила для заселяющихся будут разработаны на основе рекомендаций Роспотребнадзора.

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