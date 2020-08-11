Умерший от коронавируса свердловский врач получит орден

Заведующего вторым хирургическим отделением Свердловской ОКБ №1 Юрия Мансурова, умершего от коронавируса, посмертно представили к награждению орденом Пирогова. Как сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских, это явствует из письма министра здравоохранения Андрея Карлова.
«В конце июня коронавирус забрал известного хирурга, заведующего вторым хирургическим отделением Свердловской областной клинической больницы Юрия Мансурова. Врачебное наследие и самоотверженность Юрия Владимировича должны быть высоко отмечены. К сожалению, посмертно. Посчитал важным написать об этом Евгению Куйвашеву. Сегодня пришёл ответ из регионального Минздрава», — пояснил Альшевских на своей странице в Facebook.
Документы на награждение в настоящее время находятся на согласовании в уральском полпредстве. Орден Пирогова, учрежденный президентом РФ Владимиром Путиным, носит имя основоположника российской научной хирургии. Первыми кавалерами награды стали медики, отличившиеся в условиях пандемии коронавируса. Юрий Мансуров стал первой официально зарегистрированной жертвой COVID-19 среди медработников Среднего Урала.
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