Стало известно о находках в квартире доцента-расчленителя

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Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, прокурор, погоны
Прокурор огласил протокол обыска квартиры доцента-расчленителя Олега Соколова после преступления Фото: Софья Сандурская © URA.RU

При обыске квартиры историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве своей сожительницы-аспирантки Анастасии Ещенко, обнаружили пакет с головой убитой. Об этом говорится в протоколе обыска, который озвучил прокурор на очередном заседании по этому делу.

«Обнаружен пакет IKEA, в котором находится черный пакет, обмотанный лентой, в котором находится голова человека», — приводит слова прокурора «Петербургский дневник». В этой же комнате следователи нашли документы убитой Ещенко, а в мусорном ведре на кухне лежали ее украшения, на которых была кровь, сказала прокурор.

Кроме того, в квартире историка нашли заряженный обрез ружья и 10 коробок с патронами. Также были обнаружены ножи, топор и бутылка коньяка Hennessy.

Преподаватель истории, доцент СПбГУ Олег Соколов убил аспирантку Анастасию Ещенко ночью 8 ноября 2019 года. До этого Соколов и Ещенко проживали вместе. Доцента задержали на следующий день, когда он попытался сбросить в реку отрубленные руки убитой, напоминает агентство Nation News. На допросе Соколов признался в содеянном, позже его взяли под стражу на два месяца. Защита потерпевших намеренно добиваться максимально сурового приговора, передает «Пятый канал».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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