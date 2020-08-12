Стало известно о находках в квартире доцента-расчленителя

При обыске квартиры историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве своей сожительницы-аспирантки Анастасии Ещенко, обнаружили пакет с головой убитой. Об этом говорится в протоколе обыска, который озвучил прокурор на очередном заседании по этому делу.
«Обнаружен пакет IKEA, в котором находится черный пакет, обмотанный лентой, в котором находится голова человека», — приводит слова прокурора «Петербургский дневник». В этой же комнате следователи нашли документы убитой Ещенко, а в мусорном ведре на кухне лежали ее украшения, на которых была кровь, сказала прокурор.
Кроме того, в квартире историка нашли заряженный обрез ружья и 10 коробок с патронами. Также были обнаружены ножи, топор и бутылка коньяка Hennessy.
Преподаватель истории, доцент СПбГУ Олег Соколов убил аспирантку Анастасию Ещенко ночью 8 ноября 2019 года. До этого Соколов и Ещенко проживали вместе. Доцента задержали на следующий день, когда он попытался сбросить в реку отрубленные руки убитой, напоминает агентство Nation News. На допросе Соколов признался в содеянном, позже его взяли под стражу на два месяца. Защита потерпевших намеренно добиваться максимально сурового приговора, передает «Пятый канал».
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