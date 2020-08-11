Губернатор рассказал, когда многодетные тюменцы получат землю

Обеспечить многодетных земельными участками в Тюменской области планируют до 2023 года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Многодетные семьи Тюменской области будут обеспечены земельными участками до 2023 года. Об этом во время онлайн-конференции рассказал глава региона Александр Моор. Он пояснил, что для этого могут быть привлечены земли федерального значения.

«В очереди на получение участков стоят более четырех тысяч многодетных семей. Сейчас эта проблема постепенно решается. Поскольку земель, находящихся в собственности региона, недостаточно, мы решаем вопрос по передаче федеральных земель», — пояснил Моор журналистам.

Ранее агентство писало о том, что многодетные семьи в Тюменской области смогут выбрать, что именно получить: земельный участок или компенсацию за него. Минимальный размер соцвыплаты для семьи с тремя детьми составит 323 250 рублей. За четвертого и каждого последующего ребенка региональное правительство добавит по 64 250 рублей.