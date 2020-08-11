Писателя Крапивина срочно перевели в реанимацию

Врачи Свердловской областной клинической больницы № 1 провели срочную операцию уральскому писателю Владиславу Крапивину, сейчас он находится в реанимации, сообщила URA.RU его невестка Лариса Крапивина. Ранее она рассказала, что писатель находится в тяжелом состоянии.
«Владислав Петрович перенёс срочную операцию на ноге. Сейчас в реанимации. Его состояние — стабильно тяжелое. На ноге гематома, она начала воспаляться», — уточнила она. Женщина добавила, что писателю удалили шишку, которая появилась у него во время нахождения в больнице.
Крапивина госпитализировали первый раз в середине июля с подозрением на инсульт. Позднее врачи заподозрили у него коронавирус, но он не подтвердился. 7 августа Крапивина выписали, несмотря на ухудшившееся состояние. Семья писателя была разочарована работой врачей. После поднявшегося скандала к Крапивину приехали врачи и приняли решение о срочной госпитализации.
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