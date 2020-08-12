Сын Ефремова вспомнил о пережитых в детстве домогательствах

Актер Никита Ефремов, сын Михаила Ефремова, в детстве пережил сексуальные домогательства со стороны взрослого мужчины. Об этом Никита Ефремов рассказал в интервью платформе Start.
«Я спал ночью, ко мне приставал человек нетрадиционной ориентации. Это было шоком», — цитирует Ефремова-младшего журнал Esquire. По его словам, это произошло на съемках детского фильма.
После случившегося Ефремов позвонил матери и переселился. По его откровениям, он никому не рассказывал об этом, так как боялся смеха и потери репутации. При этом сейчас Ефремов уверен, что о таких вещах нужно рассказывать людям. «Любой страх растворяется на свету», — заключил он.
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