Россияне отказываются ходить в кинотеатры после их открытия

По сравнению с августом прошлого года зрителей в кинотеатрах стало меньше в 17—25 раз Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С 1 по 10 августа оборот российских кинотеатров упал на 95% из-за пандемии коронавируса и периода отпусков. Об этом сообщили специалисты эквайрингового бизнеса ВТБ.

«Август — традиционно „низкий сезон“ для российских кинотеатров из-за периода отпусков. В этом году ситуация усложняется тем, что кино открывается после пандемии одним из последних в индустрии развлечений», — рассказал директор департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек. По его словам, из-за «шахматной» рассадки зрителей заполняемость залов снизилась на 50%.

По сравнению с августом прошлого года зрителей в кинотеатрах стало меньше в 17—25 раз, несмотря на то что власти уже сняли карантинные ограничения с заведений. По оценке аналитиков ВТБ, кинотеатры вернутся к показателям прошлого года не раньше новогодних праздников. Тогда спрос поднимут праздничные премьеры.

Кинотеатры в России закрылись 23 марта из-за пандемии коронавируса. С улучшением эпидемиологической ситуации в регионах их начали открывать для посещения. Однако зрителям нужно соблюдать ряд требований, пишет RNS .

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